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Скандал в Минобороны: потеряли 37 млн, у Зеленского пошли в атаку
В Минобороны вспыхнул громкий скандал связанный с растратой 37 миллионов гривен
Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, во время строительных работ на военном полигоне «Широкий лан» в 2016 году 37 млн грн из бюджета были потрачены неэффективно.
В ГБР считают, что причиной растраты стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Следует отметить, что часть строительных работ не была выполнена, несмотря на то что сроки завершения проекта – 2018 год. Из выделенной из бюджета суммы в 135 млн грн работы на 37 млн до сих пор не выполнены.
В то же время помощник главы Офиса президента Иван Апаршин на своей странице в Facebook указал на реальных виновников ситуации и отметил, что их ожидает наказание.
«В Минобороны военнослужащие Главного КЭУ не принимают такие решения. Это ответственность заместителя министра. И он за это будет отвечать!», — заявил он.
Напомним, приказ о выплате денежной премии в Вооруженных Силах Украины вызвал волну возмущения.
В частности его раскритиковал украинский военный, участник ООС Александр Гром раскритиковал.
На своей странице в Facebook он опубликовал приказ о надбавках для отдельных категорий военнослужащих.
«Служи, сынок, как дед служил! Вот будешь генералом, будет на что дачу строить. А сейчас копай молча и не выкабенивайся. Очередной рост денежного обеспечения в ВСУ. Но это не условному командиру взвода или пулеметчику, а заместителям командующего Сухопутных войск. Догадываюсь, что такой же рост в высших штабах касается и других родов войск. А обычный солдат или сержант перебьется. У нас же перемирие», — прокомментировал военный приказ.
В комментариях к нему присоединились и другие пользователи сети.
«Себя не обделили….впрочем, как всегда…», «Кто бы сомневался) Они же первые в бой идут поэтому им нужнее…», «как кто-то сказал, служи дурачок, получишь значок», — пишут они.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, Минобороны, Зеленский
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