Стало известно, сколько человек помиловал Зеленский с момента присяги

12.09.2019 14:20

С момента вступления на должность президента Украины Владимир Зеленский помиловал 22 граждан. Как передает replyua.net, об этом сообщили в Офисе президента в ответ на запрос «Українських новин».

Вместе с тем, в команде главы государства отказались раскрывать информацию, которая касается помилования иностранцев, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов, хотя администрация президента Петра Порошенко публично отчитывалась о помиловании.



«Помиловано 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания», - говорится в ответе. Вместе с тем, Офис не дал ответ на вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов.



Стоит отметить, ранее администрация Петра Порошенко давала ответы на аналогичные запросы. К примеру, в соответствии с ответом относительно помилованных в 2018 году было сказано, что Порошенко помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.