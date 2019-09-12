У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой

12.09.2019 08:00

Парламентарии от фракции экс-президента Петра Порошенко заблокировали подписание законопроекта о реализации главной мечты украинцев

Об этом говорится на сайте Рады.

«Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) подготовили 13 нардепов», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что среди подписантов есть Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубив, Николай Княжицкий и другие. Самого текста документа пока нет. Указано лишь, что он поступил в Раду и передан на рассмотрение руководства.

Согласно закону, спикер Верховной Рады теперь не может подписать закон об импичменте президенту, поскольку парламент сначала должен будет рассмотреть проект постановления об отмене решения.

Как сообщалось ранее, стало известно, как Верховная Рада может объявить импичмент президенту с помощью законопроекта, который внес в Парламент Владимир Зеленский

Сообщается, что сегодня Рада утвердила законопроект об импичменте президента Украины в первом чтении: утвержденная процедура позволит уволить Владимира Зеленского и любого следующего главу государства.

Как известно, ранее в украинском законодательстве четко не была прописана процедура досрочного прекращения полномочий президента. Теперь же главу государства можно законно отстранить от должности при условии, если он совершил госизмену или другое преступление. Инициатором этого законопроекта выступил сам Владимир Зеленский

Основание для начала процедуры – письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+). Они должны четко указать причину, с какой целью в стенах Парламента создается следственная комиссия.

Комиссия, согласно законопроекту Владимира Зеленского, расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии будут входить парламентарии с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.

Источник: https://politeka.net