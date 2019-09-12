- Новые «ДНР» в Украине: у Путина ошарашили словами о захвате Одессы и Харькова10:45
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Платить за отопление надо, даже если не будет батарей09:17
- Жизнь трех знаков зодиака круто изменится в 2020 году: «деньги, любовь и сказочная удача»09:00
- Водителей предупредили о нововведении: кому придется раскошелиться08:45
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой08:00
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса22:06
Украина может остаться без важных лекарств
Украинцы больше не смогут покупать лекарства при помощи международных организаций. Данное нововведение появилось в новой редакции закона О публичных закупках.
Следует отметить, что во 2-м чтении будут приняты поправки, которые позволят осуществлять международные закупки препаратов и медицинских изделий еще 2 года, а вакцин – всегда.
Однако в некоторых организациях считают, что без международных закупок украинцы могут лишиться ряда важных препаратов , а также катетеров Сван-Ганса и стентов.
"Без возможности закупки через международные организации эти жизненно необходимые препараты будут для нас потеряны навсегда, ведь национальный закупщик ГП Медицинские закупки не имеет юридических возможностей использовать при закупке такие механизмы, которыми обладают международные организации",
- говорится в заявлении организации Пациентов Украины.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, лекарства
- Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм
- Генпрокуратура Украины начала расследовать дело о "государственном перевороте" в 2014 году
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Сбежавшие к агрессору Азаров, Захарченко и Шуляк клятвенно пообещали "захватить власть" в Украине и "сдать страну" России – громкие подробности
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток» 20:20
- В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы18:56
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар17:54
- В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк17:32
- В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО17:09
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов16:47
- "Цитрус" назвал предварительные цены новых гаджетов Apple11:15
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Новые «ДНР» в Украине: у Путина ошарашили словами о захвате Одессы и Харькова10:45
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как лучше всего снять стресс разным знакам Зодиака10:15
- УЕФА придумал название для третьего еврокубкового турнира10:00
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Платить за отопление надо, даже если не будет батарей09:17
- Жизнь трех знаков зодиака круто изменится в 2020 году: «деньги, любовь и сказочная удача»09:00
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса22:06
- Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент21:43
- Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда21:19
- Мирослав Гай выступил со срочным заявлением: "Несемся в ад с ветерком"19:47
- Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик17:59
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько