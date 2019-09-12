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В "Слуге народа" назвали города, где вскоре могут пройти досрочные местные выборы
Досрочные местные выборы в Украине возможны, и если решение будет принято, то лишь по нескольким областям.
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал депутат "Слуги народа", замглавы Комитета Рады по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Александр Качура, передает Диалог.UA.
Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, как команда готовится к новым выборам.
Так, нардеп подчеркнул, что досрочные местные выборы в Украине возможны.
По его словам, это может произойти после проведения окончательной децентрализации. Качура уверяет, что процесс может завершиться уже в начале весны 2020 года и тогда следует говорить о перезагрузке.
При этом он отметил, что в Украине есть регионы, где уже сейчас стоит провести досрочные местные выборы. Среди таких он назвал Киев, Харьков, Луцк и Одессу.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, Слуга народа
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