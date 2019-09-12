Водителей предупредили о нововведении: кому придется раскошелиться

12.09.2019 08:45

Для того, чтобы стать водителем легкового автомобиля в Украине, необходимо от корочки до корочки зазубрить правила ПДД - очень легко получить штраф, о существовании которого сложно даже догадаться.

Еще одним неожиданным штрафом для украинских водителей стали штрафы за тонировку стекол автомобиля. Не смотря на то, что иметь слегка темные стекла в машине - это очень удобно прежде всего водителей, совсем скоро, есть вероятность, что люди начнут чаще попадаться на нарушения этих правил.

Совсем скоро, украинские правила дорожного дваижения получат небольшие изменения. Это касается перехождение нормы уровня тонировки автомобильного стекла.

Почему решили изменить ПДД? Правила по поводу тонирования автомобильный стекол приняли по причине того, что это может помешать процессу дорожного движения. Для того, чтобы на украинских дорогах не происходило никаких стычек, затонированные окна автомобиля никак не должны мешать обзору ни изнутри машины, ни снаружи.

Уже на данный момент в законодательстве есть правила, касающиеся автомобилей, нарушение которых наказуется штрафом. Однако, уже сейчас известно, что в ближайшее время их планируют ужесточить.

По действующим правилам, автомобильные лобовые стекла должны быть практически прозрачное и должно быть затонировано таким образом, чтобы оно могло пропускало не менее 75% света. А вот для боковых стекол правила чуть менее жестки. Уровень тонировки должен быть таков, чтобы стекла могли пропускать пропускали не меньше, чем 70% света.

В случае, если данные нормы не будут выполнены, водителям придется заплатить штраф. Если машину поймают на слишком темных стеклах впервые, нужно будет оплатить штраф в размере 340 гривен. Если водителя поймают на невыполнении норм второй раз, тогда есть вероятность, что у владельца авто отберут водительские права сроком до полугода.

Источник: https://from-ua.com