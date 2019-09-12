- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Платить за отопление надо, даже если не будет батарей09:17
- Жизнь трех знаков зодиака круто изменится в 2020 году: «деньги, любовь и сказочная удача»09:00
- Водителей предупредили о нововведении: кому придется раскошелиться08:45
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой08:00
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса22:06
- Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент21:43
- Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда21:19
Водителей предупредили о нововведении: кому придется раскошелиться
Для того, чтобы стать водителем легкового автомобиля в Украине, необходимо от корочки до корочки зазубрить правила ПДД - очень легко получить штраф, о существовании которого сложно даже догадаться.
Еще одним неожиданным штрафом для украинских водителей стали штрафы за тонировку стекол автомобиля. Не смотря на то, что иметь слегка темные стекла в машине - это очень удобно прежде всего водителей, совсем скоро, есть вероятность, что люди начнут чаще попадаться на нарушения этих правил.
Совсем скоро, украинские правила дорожного дваижения получат небольшие изменения. Это касается перехождение нормы уровня тонировки автомобильного стекла.
Почему решили изменить ПДД? Правила по поводу тонирования автомобильный стекол приняли по причине того, что это может помешать процессу дорожного движения. Для того, чтобы на украинских дорогах не происходило никаких стычек, затонированные окна автомобиля никак не должны мешать обзору ни изнутри машины, ни снаружи.
Уже на данный момент в законодательстве есть правила, касающиеся автомобилей, нарушение которых наказуется штрафом. Однако, уже сейчас известно, что в ближайшее время их планируют ужесточить.
По действующим правилам, автомобильные лобовые стекла должны быть практически прозрачное и должно быть затонировано таким образом, чтобы оно могло пропускало не менее 75% света. А вот для боковых стекол правила чуть менее жестки. Уровень тонировки должен быть таков, чтобы стекла могли пропускать пропускали не меньше, чем 70% света.
В случае, если данные нормы не будут выполнены, водителям придется заплатить штраф. Если машину поймают на слишком темных стеклах впервые, нужно будет оплатить штраф в размере 340 гривен. Если водителя поймают на невыполнении норм второй раз, тогда есть вероятность, что у владельца авто отберут водительские права сроком до полугода.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, водитель, штраф, ПДД, автомобиль
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток» 20:20
- В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы18:56
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар17:54
- В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк17:32
- В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО17:09
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов16:47
- В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент15:49
- УЕФА придумал название для третьего еврокубкового турнира10:00
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Платить за отопление надо, даже если не будет батарей09:17
- Жизнь трех знаков зодиака круто изменится в 2020 году: «деньги, любовь и сказочная удача»09:00
- Водителей предупредили о нововведении: кому придется раскошелиться08:45
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- Поступок Вайкуле в Юрмале удивил латышей: разразился скандал, певице угрожают 08:15
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой08:00
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса22:06
- Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент21:43
- Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда21:19
- Мирослав Гай выступил со срочным заявлением: "Несемся в ад с ветерком"19:47
- Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик17:59
- Медреформа в действии: какие услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году14:45
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Мошенники придумали новую схему "развода" владельцев банковских карт