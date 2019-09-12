Зеленский настаивает на проведении встречи «нормандской четверки» до конца сентября

12.09.2019 19:40

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым провести встречу в нормандском формате в сентябре 2019 года. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По его словам, первым шагом к миру было то, что в Украину вернулись военнопленные и политзаключенные. Глава государства отметил:

«Формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча прошла именно в сентябре».

Источник: https://donpress.com