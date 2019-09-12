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Зеленский внес "жесткий" законопроект против кнопкодавства в Верховной Раде
Президент Украины внес законопроект, согласно которому в Верховной Раде будут штрафовать кнопкодавов.
Об этом сообщил вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Диалог.UA.
Ранее нардепы от фракции "Слуга народа" извинились в здании Парламента перед народом Украины за кнопкодавство.
Согласно внесенному законопроекту, всех нардепов-кнопкодавов будут штрафовать за подобные случаи. Отмечается, что в Парламенте будет создан орган, который будет отслеживать работу нардепов и сообщать руководству Верховной Рады в случае нарушения.
Так, если проект закона президента Зеленского примут, то нардепы, нарушившие данное правило, будут обязаны выплатить штраф. По всей видимости, штраф будет налагаться администрацией ВР. Нардепы-нарушители обязаны будут выплатить от 50 до 85 тыс. гривен.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, наказание, Верховная Рада, Зеленский
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