"Донбасс – часть Украины", - Затулин внезапно "отшил" "ДНР" в вопросе присоединения к России

13.09.2019 12:42

Депутат Госдумы РФ ответил на "хотелку" террористической "республики" войти в состав России.

Скандальный российский депутат Константин Затулин высказался об идее вхождения террористической "ДНР" в состав Российской Федерации, назвав такую идею неактуальной, передает Диалог.UA со ссылкой на ФАН.

В Госдуме считают, что чем дольше Украина не выполняет соглашения "Минска", тем якобы дальше от ее политического пространства "Л/ДНР". При этом Затулин добавил, что в Москве "республики" Донбасса считают частью Украины.