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"Донбасс – часть Украины", - Затулин внезапно "отшил" "ДНР" в вопросе присоединения к России
13.09.2019 12:42
Депутат Госдумы РФ ответил на "хотелку" террористической "республики" войти в состав России.
Скандальный российский депутат Константин Затулин высказался об идее вхождения террористической "ДНР" в состав Российской Федерации, назвав такую идею неактуальной, передает Диалог.UA со ссылкой на ФАН.
В Госдуме считают, что чем дольше Украина не выполняет соглашения "Минска", тем якобы дальше от ее политического пространства "Л/ДНР". При этом Затулин добавил, что в Москве "республики" Донбасса считают частью Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, депутат, Госдума, ДНР, ЛНР, Минские соглашения
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