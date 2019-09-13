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«Донбасс – это Украина»: Зеленский назвал главное условие для проведения выборов на территории ОРДЛО
В пятницу, 13 сентября, в Киеве, на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, глава Украины Владимир Зеленский заявил о своей позиции относительно выборов на территории оккупированного Донбасса, передает replyua.net. Так, по словам украинского лидера, выборы в ОРДЛО возможны только после вывода российских войск по украинскому законодательству.
Так, отвечая на вопрос журналистов, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы на Донбассе, Зеленский сказал: «Да. А что, может быть по-другому?». «Этот вопрос сначала обмена людей, затем разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск на всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях», - добавил президент. Кроме этого, Владимир Зеленский напомним, что Донбасс – это территория Украины, поэтому там выборы должны пройти только по украинскому законодательству. «Остальные детали и сроки обсуждать не могу», - сказал Зеленский. Напомним, первым о выборах ан Донбассе сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он отметил, что власти Украины хотят провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями временно оккупированной части востока страны.
Теги: Донбасс, выборы, ОРДЛО, Зеленский
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