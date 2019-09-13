- Кінець блокади Трампа: Чому США передумали економити на Україні18:04
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Сложат мандаты: стало известно о громком обещании Разумкова, Стефанчука и Арахамии16:41
- «Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко 16:17
- Радикалы из "Правого сектора" в Харькове облили зеленкой Дония и сделали предупреждение15:23
- Зеленский готовит несколько сценариев возвращения Крыма15:10
- Эксперты сравнили зарплату в Украине и других странах СНГ15:00
- Верховная Рада под аплодисменты распустила ЦИК. ВИДЕО14:51
- "Донбасс – часть Украины", - Затулин внезапно "отшил" "ДНР" в вопросе присоединения к России12:42
- В Киеве кусок "уставшего" моста упал на машину10:59
Кінець блокади Трампа: Чому США передумали економити на Україні
Незграбні маневри адміністрації Трампа з військовою допомогою Україні мали на меті продемонструвати виборцям ощадливість президента, і, можливо, натиснути на Київ у справі Байдена-молодшого. А в реальності стали демонстрацією безпомічності Трампа в протистоянні з Конгресом.
Чергова сутичка між адміністрацією президента США та Конгресом підійшла до кінця — учора Дональд Трамп розблокував процес надання Україні як $250 млн військової допомоги з коштів Пентагону, так і $141.5 млн із коштів, що будуть проведені через Державний департамент.
Ініційована Трампом в кінці серпня "перевірка доцільності використання коштів" на військову допомогу Україні замалим не призвела до повної втрати Києвом цих ресурсів, оскільки до завершення фіскального року, впрождовж яких їх слід було використати, залишався один місяць.
Але жорстка й масована критика з боку Конгресу США, а також погроза законодавців з числа демократів зірвати прийняття нового бюджету і загнати адміністрацію Трампа в черговий "глибокий бюджетний шатдаун", схоже, зіграли свою роль.
При тому різко проти подібних ігор з бюджетом виступили не тільки демократи чи не надто лояльні до Трампа республіканці, а навіть один з найбільших прихильників чинного президента США в Конгресі, сенатор Ліндсі Грем. Який, власне, і повідомив вчора про рішення завершити перевірку і виділити Україні відповідні кошти. Проти затримки коштів в один голос виступили в Пентагоні та Держдепі США.
Пікантний момент полягає ще й у тому, що помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер повідомив, що результати "перевірки" передані на Капітолійський пагорб. А от за чутками, що циркулюють в американських ЗМІ, жодних істотних результатів не існує в природі — є кілька сторінок із поверхневим аналізом витрат.
Чому адміністрація Трампа пішла на такий дивний крок — вочевидь, не до кінця усвідомлюючи негативної реакції як опозиції, так і виконавчої вертикалі — а потім швидко відступила?
Головних пояснень тут може бути два. Перше, найбільш очевидне, полягає в тому, що із наближенням президентських виборів чинний президент США всерйоз задумався над виконанням власних обіцянок, даних на попередніх перегонах. Зокрема, в тій їх частині, що стосувалася скорочення фінансових витрат, спрямованих на підтримку іноземних держав і перенаправлення фінансових потоків "в кишені простих американців".
При тому жодного реального перерозподілу коштів у випадку з Україною, можливо, від самого початку історії і не планувалося — слід було максимально чітко донести до виборців той факт, що Дональд Трамп ретельно контролює витрати бюджету, в чому йому заважають демократи та інші марнотрати. З такої точки зору, сукупність рішень президентської адміністрації може мати певний сенс.
Іншим варіантом розвитку подій може бути версія Washington Post про те, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на Україну і примусити відновити розслідування стосовно сина Джо Байдена, Гантера і його поки що цілком гіпотетичних "темних справ" на посту члена правління компанії Burisma.
Якщо це так, маневр Трампа приніс йому більше шкоди, ніж користі. Оскільки в результаті помітних змін в лінії України не спостерігається. А от поведінка особистого адвоката Трампа, Рудольфа Джуліані, який зустрічався з українськими посадовцями і переконував інтенсифікувати розслідування, стала предметом розслідування з боку двох конгресових комісій, які вбачають в усій історії явні спроби тиску адміністрації Трампа на Україну з метою отримання переваг на наступних президентських виборах.
Тому чи зумів Дональд Трамп в результаті всіх цих подій потішити своїх виборців вкрай ощадливим використанням державних грошей — питання відкрите й неоднозначне. А от той факт, що в сухому підсумку цієї історії була продемонстрована слабкість чинної президентської адміністрації, яка вкотре відступила від власних рішень під тиском Конгресу, здається, очевидний. Натомість Україні залишається надіятись, що безпекова допомога від США у 2020 році, яка в конгресовому проекті бюджету передбачена на рівні у понад $700 млн, прибуде до нас вчасно і без подібних прикрих затримок.
Источник Depo.
Теги: Украина, Донбасс, экономия, блокада, Дональд Трамп
- Блокада Донбасса: в ЕС обратились к властям Украины
- Росія разом з Україною не підтримує блокаду Донбасу – експерт
- Блокада железной дороги в Конотопе прекращена, редут будет работать в режиме наблюдения, штаб блокады
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса
- Мариуполь занял первое место в Украине по экономии бюджета на душу населения
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Закрывается пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ18:26
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»17:19
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов16:59
- «Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко 16:17
- Под Мариуполем добровольцы сдали оружие полиции - из рук в руки генералу Аброськину16:00
- Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта15:40
- Ночью возле границы с РФ в районе н.п. Вознесеновка замечены 35 грузовиков и 40 авто14:18
- «Можем потерять землю»: члены НВФ пожаловались на мощь подразделений ВСУ13:59
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать13:20
- Закрывается пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ18:26
- Кінець блокади Трампа: Чому США передумали економити на Україні18:04
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»17:19
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов16:59
- Сложат мандаты: стало известно о громком обещании Разумкова, Стефанчука и Арахамии16:41
- «Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко 16:17
- Под Мариуполем добровольцы сдали оружие полиции - из рук в руки генералу Аброськину16:00
- Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта15:40
- Радикалы из "Правого сектора" в Харькове облили зеленкой Дония и сделали предупреждение15:23
- Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака14:29
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Пятница, 13-е в сентябре: чем опасен именно этот день12:44
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»