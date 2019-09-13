Радикалы из "Правого сектора" в Харькове облили зеленкой Дония и сделали предупреждение

13.09.2019 15:23

Несколько человек с символикой "Правого сектора" и других праворадикальных организаций напали на ЛГБТ-активистов и экс-нардепа Олеся Дония. Об этом сообщает ряд местных изданий, передает Диалог.UA.

Группа неизвестных, одетых в футболки с символикой "Правого сектора" и ГО "Фрайкор", пыталась сорвать лекцию, проводившуюся в рамках Харьков-прайда в Харьковском литературном музее. Инцидент произошел вечером 12 сентября, когда перед началом лекции "Толерантность как одна из составляющих современной национальной украинской идеи" к музею пришли около десяти юношей в футболках с символикой праворадикальных организаций. По словам одного из организаторов лекции Анны Шарыгиной, мужчины пытались сорвать проведение лекции. Георгий Тарасенко, который представляет "Фрайкор", попытки срыва отрицает. Говорит, что его соратники не блокировали вход в музей, а "пришли подискутировать".

Во время "дискуссии" неизвестные облили зеленкой автора лекции, общественного деятеля и экс-нардепа Олеся Дония, а также одного из участников мероприятия. Вскоре на место прибыли около 20 полицейских. Они оградили оппонентов по "дискуссии" кордоном. Лишь после этого началась лекция. Она прошла во дворе литмузея. Примечательно, что представители "Фрайкора" остались и слушали спикера из-за спин правоохранителей. Участников конфликта не задерживали. Никто из пострадавших писать заявления в полицию не стал.