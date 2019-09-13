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Розенко рассказал, кто из пенсионеров и на сколько разбогатеет

13.09.2019 21:15
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Розенко рассказал, кто из пенсионеров и на сколько разбогатеет

Украинских пенсионеров в ближайшие полгода ожидают два повышения пенсий – с 1 декабря и с 1 марта.
Кто и на сколько больше денег будет получать, рассказал бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает from-ua.
Как сообщил Розенко, с 1 декабря состоится плановое повышение пенсий согласно показателям, зафиксированным в государственном бюджете Украины на 2019 год. Данное повышение связано с изменением величины прожиточного минимума для нетрудоспособных.
"По стандартам минимальная пенсия равняется прожиточному минимуму. По состоянию на сегодня, это цифра 1564 грн. С 1 декабря будет 1638 грн. На 74 грн вырастет пенсия у большинства пенсионеров, у которых пенсия зависит от прожиточного минимума. Это небольшое количество пенсионеров – около 1-1,5 млн лиц", – объяснил бывший вице-премьер.
Также, по его словам, будет повышен максимальный порог пенсионной выплаты на 740 грн.
"Высокооплачиваемые пенсионеры получат больше на 740 грн. Промежуточных повышений 200-300 грн не будет. Это зафиксировано в бюджете", – уточнил экс-министр.
"Следующее повышение пенсий будет тоже плановое, согласно пенсионной реформе, которая раньше была проголосована, с 1 марта. Там будет очередное осовременивание пенсий, оно коснется практически всех категорий пенсионеров", – добавил Розенко.



Теги: Донбасс, повышение, пенсии
 
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