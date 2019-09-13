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Сложат мандаты: стало известно о громком обещании Разумкова, Стефанчука и Арахамии
Шеф-редактор интернет-издания «Обозреватель» Орест Сохар в своем блоге сообщил, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещали, что сложат мандаты при одном условии, передает replyua.net. Таким образом, журналист прокомментировал жалобы руководителей комитетов на принятие «сырых документов» в Раде.
«Во фракции ходит слух, что Разумков, Стефанчук и Арахамия по этому поводу даже провели жесткий разговор на Банковой. Дело в том, что «бешеный принтер», то есть автоматическое голосования законов - это пока только пиар, но, когда принятые документы не будут работать, или еще хуже - принесут негативные результаты, это уже будет настоящая катастрофа», - отметил он.
В то же время, по информации Сохара, в результате была достигнута договоренность турборежим притормозить, однако Разумков, Стефанчук и Арахамия пообещали сложить мандаты при условии, что Рада не примет нужный пакет проектов.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, нардеп, мандат
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