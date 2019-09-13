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В Киеве кусок "уставшего" моста упал на машину
В четверг, 12 сентября, в Киеве на автомобиль упала часть аварийного моста.
Об этом сообщает пользователь сети Наталья Подобреева в Facebook, передает apostrophe.
Инцидент произошел в 16:42 по улице Богатырской под мостом улицы Луговая (в сторону Вышгорода). На машину Подобреевой упал кусок конструкции, который отвалился от моста.
"Этот кусок моста пробил мне лобовое стекло и нанес материальный и моральный ущерб. С материальным все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный - это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что если бы не бронированная пленка, которой обклеено стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах...от вдребезги разлетевшегося лобового окна...", - написала она.
Девушка вызвала на место полицию и врачей скорой медицинской помощи. Также прибыли и работники "Киевавтодора", которые лишь извинились перед пострадавшей.
"Что? Извините? Ребята! Не должны мосты осыпаться на машины и людей! Это не нормально! Виталию Кличко посвящается!", - подчеркнула Подобреева.
Теги: Донбасс, Киев, скорая помощь, полиция, мост, стекло, моральный ущерб, материальный ущерб, повреждения, автомобиль
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