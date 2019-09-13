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Верховная Рада под аплодисменты распустила ЦИК. ВИДЕО

13.09.2019 14:51
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Верховная Рада под аплодисменты распустила ЦИК. ВИДЕО

Сегодня, 13 сентября, ВР разогнала весь состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Диалог.UA.

Ранее стало известно, для чего команда Зеленского хочет разогнать ЦИК. За проект постановления № 2127 проголосовал 341 депутат. "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа" и "Батькивщина" поддержали данное решение. Против выступили в "Европейской солидарности" и "Голос". Уже завтра, 14 сентября, начнут отбирать кандидатов в новый ЦИК. В правящей партии сообщили, что хотят изменить закон и вернуть в состав 15 членов комиссии, вместо 17.
Ранее в ЦИК предупредили президента Владимира Зеленского, что его идея о роспуске членов ведомства в первую очередь ударит по нему самому.



Теги: Украина, Донбасс, закон, ЦИК, Верховная Рада, Слуга народа, Зеленский
 
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