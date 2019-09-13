Верховная Рада под аплодисменты распустила ЦИК. ВИДЕО

13.09.2019 14:51

Сегодня, 13 сентября, ВР разогнала весь состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Диалог.UA.

Ранее стало известно, для чего команда Зеленского хочет разогнать ЦИК. За проект постановления № 2127 проголосовал 341 депутат. "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа" и "Батькивщина" поддержали данное решение. Против выступили в "Европейской солидарности" и "Голос". Уже завтра, 14 сентября, начнут отбирать кандидатов в новый ЦИК. В правящей партии сообщили, что хотят изменить закон и вернуть в состав 15 членов комиссии, вместо 17.

Ранее в ЦИК предупредили президента Владимира Зеленского, что его идея о роспуске членов ведомства в первую очередь ударит по нему самому.