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Верховная Рада под аплодисменты распустила ЦИК. ВИДЕО
13.09.2019 14:51
Сегодня, 13 сентября, ВР разогнала весь состав Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщает Диалог.UA.
Ранее стало известно, для чего команда Зеленского хочет разогнать ЦИК. За проект постановления № 2127 проголосовал 341 депутат. "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа" и "Батькивщина" поддержали данное решение. Против выступили в "Европейской солидарности" и "Голос". Уже завтра, 14 сентября, начнут отбирать кандидатов в новый ЦИК. В правящей партии сообщили, что хотят изменить закон и вернуть в состав 15 членов комиссии, вместо 17.
Ранее в ЦИК предупредили президента Владимира Зеленского, что его идея о роспуске членов ведомства в первую очередь ударит по нему самому.
Теги: Украина, Донбасс, закон, ЦИК, Верховная Рада, Слуга народа, Зеленский
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