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Зеленский готовит несколько сценариев возвращения Крыма
Президент Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма. Об этом он заявил во время выступления 13 сентября на встрече YES в Киеве, пишет УП.
"По поводу Крыма - сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, это еще рано.
Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи ... я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно я на этом остановлюсь", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что пока у него не было встреч ни в нормандских формате, ни с президентом России Владимиром Путиным.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, возвращение, Зеленский
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