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​В Москве стал "грузом 200" опасный враг Украины "Молодой" - террориста "настигла карма"

14.09.2019 21:52
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&#8203;В Москве стал "грузом 200" опасный враг Украины "Молодой" - террориста "настигла карма"

В Москве простился с жизнью казак группировки "Аврора" по кличке Молодой. Врага Украины настигла "карма".

О смерти террориста "Л/ДНР" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает Диалог.UA.

Террорист по кличке "Молодой" умер в Москве еще 20 мая, но известно об этом стало только сейчас. Судя по сообщениям его знакомых в соцсети, террорист скончался в результате второго инфаркта.

Necro Mancer опознал террориста. Это оказался москвич Сергей Александров. На момент смерти российскому наемнику было 53 года.

"Молодой" обнаружился в "черном списке" украинского "Миротворца". По данным ресурса, террорист убивал украинцев на Донбассе в составе казачьей группировки "Аврора".



Теги: Украина, Донбасс, Москва, инфаркт, казак, террорист, умерший, ДНР, ЛНР, соцсети
 
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