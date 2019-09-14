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Климкин назвал условие прекращения войны в Украине. ВИДЕО
Развязанный Кремлем вооруженный конфликт на Донбассе может закончиться только тогда, когда российские военные уберутся с востока Украины и Крыма.
Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", пишет Сегодня.
"Закончить войну… А что такое война? Если это военные действия, и если в результате гибнут наши бойцы, то это необходимо это прекратить. Но это называется не мир, а перемирие. Мы прекратили и добились какой-то замороженной ситуации. Но война закончится только тогда, когда мы вернем Крым и Донбасс. Ну как еще иначе война может закончиться?" – говорит украинский дипломат.
Он предположил, что в этой ситуации будет делать президент РФ Владимир Путин.
"Он вроде бы сейчас согласится на разведение [войск на Донбассе], и это очень правильная идея, ведь будет гибнуть намного меньше людей, но потом он будет расшатывать нас изнутри невоенными способами", – считает Климкин.
По его мнению, Украине надо быть к этому готовой и вести свою игру.
"Путин не должен "развести" нас в ближайшее время на нормандском саммите. Я считаю, что у нас есть своя проактивная игра. Если мы будем предлагать стратегию и давить, поднимать ставки, как Путин поднимает ставки, то тогда у нас есть шанс на успех, но это успех на прекращение боевых действий и перемирие", – выразил уверенность экс-министр.
"Мы никогда не договоримся с Путиным относительно того, что он признает нас как людей, которые стремятся к свободе, Европе, демократии. Он никогда этого не сделает. Ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра. Он все равно будет работать над каким-то своим союзом с Беларусью, с Украиной, расшатывать нас. Это его логика. Он от этого не отойдет. Поэтому война закончится после возвращения всего. А вот к перемирию и к тому, чтобы наши ребята не гибли, мы должны стремиться", – подытожил Климкин.
Теги: Украина, Донбасс, война, Климкин
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