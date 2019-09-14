Комфортное тепло и небольшие дожди: Какая погода будет сегодня

14.09.2019 09:38

В субботу, 14 сентября, утром в западных и северных, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами возможен небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 градусов, на побережье морей до 18 градусов, днем 18-23 градусов, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 24-28 градусов.