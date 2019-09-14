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Комфортное тепло и небольшие дожди: Какая погода будет сегодня
14.09.2019 09:38
В субботу, 14 сентября, утром в западных и северных, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами возможен небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15 градусов, на побережье морей до 18 градусов, днем 18-23 градусов, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 24-28 градусов.
Теги: Донбасс, тепло, дождь, прогноз погоды
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