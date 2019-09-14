Перепись населения в Украине хотят провести до конца года

14.09.2019 15:30

До конца 2019 года правительство планирует провести частичную перепись населения.

Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает donpress.

«Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем», — сказал Гончарук.

По словам Гончарука, следующий год будет посвящен «большим системным реформам», которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года. Также он перефразировал лозунг американского президента Дональда Трампа и призвал «сделать Украину великой и счастливой».