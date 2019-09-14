Последние новости раздела
- "Россия – агрессор, но…" — премьер Гончарук сделал заявление о войне 15:50
- Перепись населения в Украине хотят провести до конца года15:30
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- ПриватБанк "лежит": масштабный сбой продолжается - что известно на данный момент14:33
- Пристайко заявил о «потеплении» в отношениях Украины и России14:09
- Будут теракты: военный США сделал грозное предупреждение украинцам13:51
- Снизят ли тарифы на коммуналку: Зеленский удивил заявлением после встречи с Коломойским. ВИДЕО13:28
- "У него два больших плана", - Саакашвили назвал главные цели Путина по Украине. ВИДЕО12:49
- Приметы на 14 сентября: что нельзя делать на Семин день12:32
- Климкин назвал условие прекращения войны в Украине. ВИДЕО11:33
Перепись населения в Украине хотят провести до конца года
14.09.2019 15:30
До конца 2019 года правительство планирует провести частичную перепись населения.
Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает donpress.
«Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем», — сказал Гончарук.
По словам Гончарука, следующий год будет посвящен «большим системным реформам», которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года. Также он перефразировал лозунг американского президента Дональда Трампа и призвал «сделать Украину великой и счастливой».
Теги: Украина, Донбасс, форум, Дональд Трамп, перепись населения, реформы
Читайте также:
- Трамп одобрит решение по летальному оружию для Украины до конца года, - Чалый
- Польется кровь: у Путина отреагировали на американское оружие для Украины
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- Американский дипломат раскрыл «донбасские» планы Трампа
- "Конечно, это рука Москвы. Верхняя ее часть": чем для Порошенко опасен визит Тимошенко в США
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"11:09
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- «Кто мы – сепаратисты или кто?»: Суходольск превратился в город пенсионеров10:12
- Ситуация на на пунктах пропуска сегодня, 14 сентября: Больше всего машин на КПВВ «Марьинка» 08:56
- В ОРЛО задержали «агента СБУ», причастного к подрывам памятников. ВИДЕО07:51
- На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов22:04
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- "Россия – агрессор, но…" — премьер Гончарук сделал заявление о войне 15:50
- Перепись населения в Украине хотят провести до конца года15:30
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- ПриватБанк "лежит": масштабный сбой продолжается - что известно на данный момент14:33
- Пристайко заявил о «потеплении» в отношениях Украины и России14:09
- Будут теракты: военный США сделал грозное предупреждение украинцам13:51
- Снизят ли тарифы на коммуналку: Зеленский удивил заявлением после встречи с Коломойским. ВИДЕО13:28
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
- Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги08:32
- Что расскажут о характере человека ямочки на щеках08:07
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- С такими дружить непросто: рейтинг самых сложных в общении знаков Зодиака19:27
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО