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Перепись населения в Украине хотят провести до конца года

14.09.2019 15:30
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Перепись населения в Украине хотят провести до конца года

До конца 2019 года правительство планирует провести частичную перепись населения.

Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает donpress.

«Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем», — сказал Гончарук.

По словам Гончарука, следующий год будет посвящен «большим системным реформам», которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года. Также он перефразировал лозунг американского президента Дональда Трампа и призвал «сделать Украину великой и счастливой».



Теги: Украина, Донбасс, форум, Дональд Трамп, перепись населения, реформы
 
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