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Приметы на 14 сентября: что нельзя делать на Семин день
14 сентября православная церковь почитает память святого Симеона, который, по преданию, прожил больше 100 лет (умер в 459 г.), прославился тем, что стал основоположником столпничества – новой формы аскезы.
Симеон был праведником, от Бога получил дар исцелять душевные и телесные недуги, предвидеть будущее, пишут Подробности.
Традиции 14 сентября
С этого дня наступало Бабье лето. По погоде определяли, каким будут ближайшие три месяца: "Если бабье лето ненастное, то осень сухая. Если сухое и жаркое, то осенние месяцы будут дождливыми".
Наступившая осень все сильнее напоминает о себе. Хотя днем солнце ещё пригревает, вечера и ночи стали холодными, темнеет раньше. Уже скоро настанет осеннее равноденствие (день с ночью сравняется).
Особое место Семенов день занимал у крестьян. Совершали обряд "Осенины" ‒ первая встреча осени. С этого дня начинались осенние игры и хороводы.
К этой дате заканчивали уборку яровых и завершали посев ржи. После Семенова дня семена засевать нельзя. Еще с наступлением осени начинались "засидки" ‒ работа вечером в избах при огне. Было принято накануне Семен-дня весь огонь погасить, оставить только лампадный, а утром зажечь новый. У наших предков существовал обычай добывать новый огонь из сухого дерева. Пожилые люди терли сухое дерево о дерево, а парень или девушка зажигали спицей новый огонь, которым топили печи в банях и избах, зажигали свечи и лучину на засидках.
В этот день обычно переезжали в новые дома и праздновали новоселье. Считалось, что это принесет жильцам нового дома счастье.
В Семенов день было принято мух хоронить. В землю зарывали тараканов, блох и других домашних насекомых, чтобы они в доме не водились. В народе верили, что если убить муху до Семен-дня, то народится ещё семь мух, а если убить после, то умрет семь мух.
Что нельзя делать 14 сентября
Переезжать. 14 сентября считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок. Лучше эти дела сделать накануне или перенести на следующий день. Считается, что резкая смена обстановки в день Симеона может принести неудачу в финансовых и карьерных делах, а также спровоцировать проблемы со здоровье.
Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся. Отличное время, чтобы заняться благотворительностью — передай вещи в детский дом, помоги одинокой бабушке, отправь деньги на лечение, передай книги или одежду в дом престарелых.
Ссориться, спорить, злиться, проявлять другие негативные эмоции. Нужно постараться, чтобы Семин день прошел в мирном и хорошем настроении. Тогда ты получишь заряд везения и положительных эмоций на длительное время.
Мести пол. В этот день нельзя выметать сор, чтобы не вымести из своей жизни здоровье, достаток и благополучие. Также не стоит пользоваться пылесосом. Хоть наши предки и не знали о таком устройстве, но этот процесс может привести к таким же последствиям, как и упомянутый выше.
Приметы 14 сентября
Существует множество примет, приуроченных ко дню Семена-летопроводца. Основное внимание уделяется прогнозу на ближайшее и далекое будущее. По представлениям крестьян, важный первый день указывал на характер года и его сезонов, на плодовитость скота, на качество и количество урожая, предопределял судьбы и поведение людей:
Если погода теплая, то и вся зима теплой будет.
Южный ветер дует – к теплой и сырой зиме.
Если ветер из-под солнца, то в зимние месяца будут часто дуть северные ветра.
Дождливая погода – к сырой осени.
Ясно на Семена – осень погожей будет.
Наблюдали за поведением птиц, животных и пресмыкающихся, пытаясь предугадать погоду осенне-зимней поры:
Если гуси улетают, то зима будет ранней.
Мухи кусаются больно – к непогоде.
Скворцы на юг не летят – осень будет затяжной.
Теги: Украина, Донбасс, птицы, православная церковь, приметы, традиции
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