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ПриватБанк "лежит": масштабный сбой продолжается - что известно на данный момент
ПриватБанку все еще не удалось восстановиться после масштабного сбоя. Клиенты продолжают испытывать колоссальные проблемы.
Последними новостями о ПриватБанке поделился Обозреватель, передает Диалог.UA.
Вечером в пятницу, 13 сентября, Украину всколыхнул сбой в системе крупнейшего государственного банка Украины - ПриватБанка. Граждане массово жаловались в соцсетях на проблемы с интернет-сервисом Приват24, переводом средств, оплатой картами в магазинах. Кроме того, вышли из строя терминалы и банкоматы. ПриватБанк выступил со срочным заявлением и пообещал восстановить все к 20:00. Однако не получилось. По состояние на утро субботы, 14 сентября, ПриватБанк все еще "глючит".
Об этом пишут в Интернете обеспокоенные клиенты:
"Не работает, операции не проходят", - отмечают украинцы. "Утро. Приват все еще лежит", - сообщают в Сети пользователи банка. "Приват24 не работает. Что это такое вообще?" - беспокоятся граждане Украины.
Журналисты связались с пресс-службой ПриватБанка. Однако ничего конкретного не добились. "Мы делаем все, чтобы восстановить процессинг после аварийного сбоя", - сообщили в банке. Какие-то сроки они не озвучили, как и причины произошедшего ЧП.
Теги: Украина, Донбасс, сбой, ПриватБанк, банкомат, аварийное состояние, ЧП, клиент, терминал, соцсети, проблемы
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