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"Россия – агрессор, но…" — премьер Гончарук сделал заявление о войне

14.09.2019 15:50
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"Россия – агрессор, но…" — премьер Гончарук сделал заявление о войне

Премьер-министр Украины заявил, что Россия, безусловно является агрессором, однако Украине не стоит забывать о том, что это – ее самый большой сосед.
В этой связи единственным способом ответа на вооруженную агрессию является борьба за то, чтобы Украина стала успешной. Такое странное видение проблемы войны на востоке глава правительства озвучил, выступая на форуме YES в Киеве, передает from-ua.
"Я хотел бы поделиться с вами своими мыслями, но я боюсь, что это может повредить каким-то процессам, которые происходят. Единственное, что могу сказать, что для меня лично Россия как государство – это агрессор. Здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана никак не изменились. Но это никак не отменяет того, что Россия – это наш самый большой сосед. И просто нужно понять, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем", – высказался Гончарук.
"Мы намерены быть очень прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору – это собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы как правительство точно будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это лишь один симметричный ответ любой агрессии сейчас. Другие сценарии я сейчас бы не хотел комментировать", – добавил он.



Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, война, агрессор, заявление
 
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