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Снизят ли тарифы на коммуналку: Зеленский удивил заявлением после встречи с Коломойским. ВИДЕО

14.09.2019 13:28
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Снизят ли тарифы на коммуналку: Зеленский удивил заявлением после встречи с Коломойским. ВИДЕО

Многообещающее заявление о снижении тарифов на коммуналку лидер Украины Владимир Зеленский сделал на масштабном форуме YES в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление о снижении тарифов для населения после своей встречи с олигархом Игорем Коломойским, передает Диалог.UA.

В частности, глава государства пообещал снижение тарифов на коммунальные услуги, общаясь с журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии.

"Цены, связанные с коммуналкой, должны снижаться. Все понимают, что должен быть рынок. Наши европейские партнёры очень хотят рыночных цен", - заявил Зеленский По его словам, власти и крупные бизнесмены должны сделать все, чтобы украинцы имел возможность платить за коммуналку меньше. Кроме того, Зеленский также отметил, что на встрече с Коломойским он обсуждал деятельность энергогенерирующей компании "Центрэнерго" и связанные с этим вопросы цен на услуги.



Теги: Украина, Донбасс, Европа, форум, коммунальные услуги, тарифы, цены, Коломойский, Зеленский
 
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