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"У него два больших плана", - Саакашвили назвал главные цели Путина по Украине. ВИДЕО
Экс-президент Грузии и лидер "Руху новых сил" Михаил Саакашвили назвал сценарий, с помощью которого Кремль планирует подчинить себе Украину.
Громкое заявление о Донбассе Саакашвили сделал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает Диалог.UA.
Вечером в пятницу, 13 сентября, Саакашвили принял участие в нашумевшем ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Там он констатировал отсутствие каких- либо подвижек в прекращении войны на Донбассе. "Не надо себя убеждать, что война закончится через 3 месяца, 6 месяцев… Я сам через это проходил. Не было ни единого случая, когда Путин с кем-то договаривался. У него сейчас четкая цель - на постсоветском пространстве никогда не договариваться ни о чем. Я знаю Путина, я с ним встречался десятки раз, много часов переговоров", - сообщил Саакашвили. Он также заверил, что у Кремля есть очень четкие цели по Украине, которые тот хочет реализовать уже в ближайшие пару месяцев. Путин намерен превратить Донбасс в некое подобие троянского коня, который изнутри разрушит нашу страну. "Он чувствует, что внимание Запада к нашему региону ослабевает и Запад устает… У него есть два больших плана. Он хочет, чтобы на оккупированной территории прошли выборы, которые формализуют их статус. И потом дать им полное право полностью блокировать прогресс Украины в Евросоюз и НАТО... И далее дестабилизировать Украину через троянского коня", - рассказал политик.
О выборах на оккупированном Донбассе внезапно заявил новый глава МИД Украины Пристайко. А президент Зеленский тем временем публично сообщил о намерении обсудить с Путиным скандальную "формулу Штайнмайера". Эксперты очень встревожены. Они опасаются, что власти могут привести Украину к капитуляции перед агрессором. Озвучены печальные сценарии будущего страны.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Савик Шустер, Путин, НАТО, переговоры, МИД, Евросоюз, Саакашвили, Зеленский
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