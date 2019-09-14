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Зеленский больно ударил, Порошенко закатил истерику: Это стиль России
Пятый президент Украины Петр Порошенко убежден, что розпуск ЦИК, на котором настаивал Владимир Зеленский, отбрасывает страну назад в российский стиль проведения выборов. Таким образом экс-глава государства осудил принятие закона об увольнении членов ЦИК.
Соответствующий пост Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook, передает from-ua.
«Главным достижением 2019 все международные наблюдатели признали свободные и справедливые президентские и парламентские выборы в Украине. В течение избирательного процесса ЦИК продемонстрировала независимость, беспристрастность и действовала в строгом соответствии с законом», – написал экс-президент в посте.
Порошенко отметил, что обновленная ЦИК может оказаться угрозой для свободного местного самоуправления.
«В следующем году Украину ждут местные выборы, и «карманная» ЦИК является угрозой для свободного местного самоуправления», – добавил Петр Порошенко
Экс-президент подчеркнул, что это решение Зеленского и Рады осуждает «ЕС» и он лично:
«Общественные организации: «Опора», Комитет избирателей и все общественные активисты четко подчеркнули, что это не просто нарушение закона, а серьезное наступление на демократию».
Теги: Донбасс, истерия, Порошенко, Зеленский
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