- Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО17:50
- Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО17:29
- Зеленский больно ударил, Порошенко закатил истерику: Это стиль России16:53
- "Россия – агрессор, но…" — премьер Гончарук сделал заявление о войне 15:50
- Перепись населения в Украине хотят провести до конца года15:30
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- ПриватБанк "лежит": масштабный сбой продолжается - что известно на данный момент14:33
- Пристайко заявил о «потеплении» в отношениях Украины и России14:09
- Будут теракты: военный США сделал грозное предупреждение украинцам13:51
- Снизят ли тарифы на коммуналку: Зеленский удивил заявлением после встречи с Коломойским. ВИДЕО13:28
Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО
Сегодня, 14 сентября, Владимир Зеленский прибыл в Днепр с рабочим визитом, чтобы проверить капитальный ремонт моста, который ему обещал мэр города Борис Филатов.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Днепр с проверкой, после того как они с мэром Борисом Филатовым заключили пари по капитальному ремонту моста, передает Диалог.UA.
Также известно, что 13-го сентября Кабинет министров Украины на заседании поддержал проект указа президента о назначении нового главы Днепропетровской областной государственной администрации. Таким образом, новым губернатором Днепропетровской области стал харьковчанин Александр Бондаренко. Известно, что новый глава ОГА Бондаренко является бизнесменом, владельцем и акционером ряда компаний: "Би энд Би Фудз", "Сталь Бизнес Системы", "Филд Маркетинг" и "Лок Сток". Любопытно, что регистрация у Александра Бондаренко харьковская, несмотря на то, что фактическим местожительством в его официальной декларации указан Киев.
Теги: Украина, Донбасс, ремонт, мэр, мост, указ, Днепр, Кабмин, Зеленский
- "Боря заговорит", - Филатов готов рассказать "удивительные истории" про Коломойского и не боится "войны"
- Открылся мост Донецк - Россия
- Украина изъявила желание отремонтировать мост для сепаратистов в Станице Луганской
- "Сонце України встає на Донбасі" - мэр Днепра еще раз напомнил всем, что Донбасс - это Украина
- Дыры на донецком мосту не считают аварийными (ФОТО)
- Названо число украинцев, получающих зарплату ниже минимальной
- Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО17:29
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"11:09
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- «Кто мы – сепаратисты или кто?»: Суходольск превратился в город пенсионеров10:12
- Ситуация на на пунктах пропуска сегодня, 14 сентября: Больше всего машин на КПВВ «Марьинка» 08:56
- В ОРЛО задержали «агента СБУ», причастного к подрывам памятников. ВИДЕО07:51
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО17:50
- Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО17:29
- На Крымском мосту в результате обрушения ж/д тоннеля погиб человек17:12
- Зеленский больно ударил, Порошенко закатил истерику: Это стиль России16:53
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- "Россия – агрессор, но…" — премьер Гончарук сделал заявление о войне 15:50
- Перепись населения в Украине хотят провести до конца года15:30
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
- Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги08:32
- Что расскажут о характере человека ямочки на щеках08:07
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО