Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война

15.09.2019 10:32

Знаменитый астролог Павел Глоба дал прогноз о том, когда по его мнению и согласно расчетам может закончится война в Украине на Донбассе. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает from-ua.

По мнению Павла Глобыfrom-ua война должна завершится в 2020 году. Астролог отметил, что для Украины данный является самым оптимистическим прогнозом.

"Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины", - заявил астролога Глоба.