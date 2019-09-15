Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине

15.09.2019 16:32

Улучшение отношений между Украиной и Россией выгодно президенту РФ Владимиру Путину, который с помощью нового украинского главы Владимира Зеленского «сможет взять под контроль» всю Украину.

Об этом заявил российский экономист, бывший советник главы РФ Андрей Илларионов, передает donpress.

По мнению Илларионова, так называемое потепление в отношениях двух стран произошло после того, как Зеленский продемонстрировал свою склонность к компромиссам:

«Во-первых, прошел всем известный обмен. Зеленский дал приказ об отводе украинских войск от линии разграничения, началось восстановление моста в Станице Луганской. И в целом подход, продемонстрированный Владимиром Зеленским в отношении Путина и России, конечно, принципиально другой по сравнению с его предшественником. Когда вы говорите о потеплении — это же оценка, которая дана украинской стороной. Но эта оценка поддерживается словами самого Путина. После длительной паузы он же вновь сказал о том, что «нет двух разных народов — это две части одного народа».

Эксперт добавил, что в таком потеплении Путин видит исторический шанс реализовать ту программу, о которой он неоднократно заявлял еще с 2014 года — восстановление полного контроля над Украиной. Илларионов подчеркнул:

«Он видит, что новое руководство Украины является идеальным вариантом для того, чтобы осуществить программу. Поэтому, просчитав все моменты, особенно очень хорошо понимая нынешнее украинское руководство, изучая персональные биографии, подходы, сильные и слабые стороны, Путин считает, что это уникальная возможность реализовать его цели теперь уже не только с помощью пушек, градов, танков, но и с помощью реализации чрезвычайно опасных для Украины Минских соглашений. Тем более, что нынешнее руководство собирается их осуществлять напрямую с помощью формулы Штайнмайера или каким-то другим образом. А это реализация всех целей Путина».