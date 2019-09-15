- Надвигаются дожди и холода: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни17:30
- Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине16:32
- Арестович выступил с громким заявлением к Украине: "Есть хорошая новость и плохая"16:08
- Тайные переговоры Украины и России? Появились подтверждающие данные15:49
- Военный эксперт дал тревожный прогноз по будущему Украины15:32
- Привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге лет отменили14:51
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- "Укрзализныця" похвасталась новыми вагонами, но в сети нашли "зраду"14:09
- Коломойский сделал громкое заявление о ПриватБанке - олигарх "раскрыл карты"13:30
- У Туреччину на відпочинок прибули діти учасників ООС12:33
Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине
Улучшение отношений между Украиной и Россией выгодно президенту РФ Владимиру Путину, который с помощью нового украинского главы Владимира Зеленского «сможет взять под контроль» всю Украину.
Об этом заявил российский экономист, бывший советник главы РФ Андрей Илларионов, передает donpress.
По мнению Илларионова, так называемое потепление в отношениях двух стран произошло после того, как Зеленский продемонстрировал свою склонность к компромиссам:
«Во-первых, прошел всем известный обмен. Зеленский дал приказ об отводе украинских войск от линии разграничения, началось восстановление моста в Станице Луганской. И в целом подход, продемонстрированный Владимиром Зеленским в отношении Путина и России, конечно, принципиально другой по сравнению с его предшественником. Когда вы говорите о потеплении — это же оценка, которая дана украинской стороной. Но эта оценка поддерживается словами самого Путина. После длительной паузы он же вновь сказал о том, что «нет двух разных народов — это две части одного народа».
Эксперт добавил, что в таком потеплении Путин видит исторический шанс реализовать ту программу, о которой он неоднократно заявлял еще с 2014 года — восстановление полного контроля над Украиной. Илларионов подчеркнул:
«Он видит, что новое руководство Украины является идеальным вариантом для того, чтобы осуществить программу. Поэтому, просчитав все моменты, особенно очень хорошо понимая нынешнее украинское руководство, изучая персональные биографии, подходы, сильные и слабые стороны, Путин считает, что это уникальная возможность реализовать его цели теперь уже не только с помощью пушек, градов, танков, но и с помощью реализации чрезвычайно опасных для Украины Минских соглашений. Тем более, что нынешнее руководство собирается их осуществлять напрямую с помощью формулы Штайнмайера или каким-то другим образом. А это реализация всех целей Путина».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Минские соглашения, Зеленский
- Путин и Меркель обсудили Украину и строительство «Северного потока-2»
- Путин поставил Зеленского в "растяжку": тот момент, когда решается, кто кого, - все подробности
- Путин выступил с жестким требование по Донбассу
- Геращенко: "У Запада есть план по Донбассу, события будут разворачиваться очень быстро"
- Федерализация Украины и отказ от НАТО могли бы решить «украинскую проблему» — Путин
- Пойдет ли Путин на открытую войну с Украиной?
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"17:29
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"15:10
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- «УРАЛы, КамАЗы, УАЗы»: дончане сообщают об активном передвижении техники НВФ13:48
- «Звуки войны опять слышны, работает танк»: Донецк проснулся от боевых действий13:11
- В «ДНР» задерживают соцвыплаты и выплаты зарплат12:52
- Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС12:09
- В Донецке переполох из-за флага Украины - "МГБшники" злы, бегают с автоматами, ищут "укроДРГ"11:29
- Донбасс "пылает": оккупанты пошли в атаку по всей линии фронта, гремят 120-мм орудия, ситуация тяжелая10:51
- Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе20:20
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- Надвигаются дожди и холода: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни17:30
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"17:29
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине16:32
- Арестович выступил с громким заявлением к Украине: "Есть хорошая новость и плохая"16:08
- Тайные переговоры Украины и России? Появились подтверждающие данные15:49
- Военный эксперт дал тревожный прогноз по будущему Украины15:32
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"15:10
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»