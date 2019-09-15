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Кабмин хочет повысить минимальную зарплату с 1 января 2020 года на 550 гривен
15.09.2019 18:19
Кабинет министров Украины предлагает повысить с 1 января 2020 года минимальную заработную плату на 550 гривен.
Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает donpress.
По ее словам, в проекте госбюджета 2020 предусмотрено, что среднемесячная заработная плата в следующем году составит 4723 гривен.
Как сообщалось ранее, в прошлом году Кабмин подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2019 год, в котором предлагалось повысить с 1 января минимальную зарплату на 12% - с 3723 до 4173 гривен.
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, минимальная зарплата, повышение, Кабмин, Верховная Рада
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