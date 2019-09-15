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«Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет выполнять Минские договорённости и предоставлять Донбассу особый статус. Это может привести к тому, что в некоторых регионах Украины повторится крымский сценарий. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от российского политолога Сергея Маркова в программе «60 минут» на телеканале Россия-1.
Марков заявил, что якобы Зеленский, как его предшественник Порошенко, хочет выторговать уступки и вычеркнуть из Минских соглашений пункты, который не выгодны киевским властям. Марков не исключил, что Зеленский согласится на некоторые условия, но при этом взамен потребует убрать 5 пунктов из Минских соглашений. По мнению политолога, сейчас складывается такая ситуация, что власти Украины надеются на распад России из-за санкций, но Киев не учитывает, что развал грозит не России, а Украине.
«Многие из украинцев уверены, что они чего-то такого добились на этом пути. Я думаю, санкции никто отменять не будет. Другое дело, сейчас есть достаточно умные люди, понимающие, что в случае какого-то изменения внутренней ситуации, мы встанем перед необходимостью воссоединения Донбасса с Россией, по крымскому сценарию», - заявил Марков. По его словам, крымский сценарий может повториться в Запорожье, Харькове и Одессе.
Теги: Донбасс, Запорожье, позиции, Зеленский
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