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«Мы отличаемся от того правительства»: Пристайко заявил о намерении власти упростить жизнь жителей ОРДЛО
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о подготовке ряда предложений для облегчения жизни людей, проживающих на неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом он рассказал на пресс-конференции на форуме YES , пишет ДонПресс.
По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский хочет окончательно решить вопрос войны на Донбассе:
«Но если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону».
Также, глава МИД Украины добавил, что речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, затем власть предложит развести силы в этом районе:
«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди видели радио и телевидение, это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства».
Теги: Донбасс, министр, война, вопрос, Зеленский
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