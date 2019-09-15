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"Надо Украине войти в состав России", - сенатор РФ Цеков дал циничное условие для возвращения Крыма

15.09.2019 22:10
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"Надо Украине войти в состав России", - сенатор РФ Цеков дал циничное условие для возвращения Крыма

Скандальный сенатор Сергей Цеков дал свой комментарий по поводу желания Украины оспорить притязания РФ на Крым. По мнению члена Софведа Российской Федерации по международным делам, "никаких шансов вернуть Крым у Украины нет", сообщает Диалог.UA.
Тем не менее, один быстрый вариант для воссоединения политик все же видит. Для этого Украине необходимо воссоединиться с РФ. "Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей", - подчеркнул сенатор. Цеков не упустил возможности язвительно прокомментировать желание президента Зеленского закончить войну и вернуть утерянные территории. По его мнению, украинская сторона держит своих жителей за дураков, обещая возвращение земель, а крымчане пришли на так называемый "референдум" и поэтому имеют право распоряжаться своей землей так, как пожелают.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
 
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