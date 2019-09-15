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Надвигаются дожди и холода: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
В начале рабочей недели погода еще порадует теплом. Но оно продлится максимум сутки. И уже с середины недели температурный режим изменится, резко похолодает. А к выходным Украину накроют холодные осенние дожди. Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.
Так, в понедельник, 16 сентября, практически по всей Украине достаточно тепло. Воздух прогреется в среднем до +22-23. На западе страны возможны дожди, на остальной территории сухо.
Во вторник, 17 сентября, с северо-запада ворвется холодный и сырой атмосферный фронт. И большинство регионов страны затянет дождевыми тучами. Лишь на юго-востоке будет сухо и до +23-24 тепла. На остальной территории Украины похолодает до +17-19, местами до +15, и прогнозируют дожди.
Уже в среду, 18 сентября, похолодает еще на пару градусов. Холодный воздух дойдет и до юго-востока, но там будет по-прежнему сухо. На остальной территории все так же дождливо, до +13-17.
В четверг, 19 сентября, похолодает еще сильнее. В среднем температура воздуха днем не превысит +14-15, местами всего +11. Ночью – лишь до +5-7. На юге чуть теплее, до +17-19. Дождливо на большей части Украины.
В пятницу, 20 сентября, погода будет схожей с предыдущим днем. Дожди охватят еще большую часть Украины. Исключением станет Закарпатье и южные регионы страны. Температура воздуха в среднем +12-15, на юге до +19.
Теги: Донбасс, похолодание, дождь, прогноз погоды
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