Тайные переговоры Украины и России? Появились подтверждающие данные

15.09.2019 15:49

Россия и Украина, вероятно, ведут тайные переговоры по разрешению конфликта на Донбассе, которые не освещаются на официальном уровне.

Такое мнение высказал российский экономист, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов в интервью "Апострофу".

"Естественно, мы знаем не обо всех переговорах. Мы следим за теми комментариями, которые делают официальные лица, и через них пытаемся реконструировать содержание проходящих переговоров", – заявил он.

Кроме того, Илларионов нашел подтверждение своим словам – в заявлениях политиков часто звучат вещи, которые не придавали огласке.

"Еще раз скажу, исходя из того, насколько оперативно Ушаков отозвался на комментарии и Зеленского, и Пристайко о формуле Штайнмайера. Если формула готовится к подписанию в рамках нормандского формата – это означает, что она обсуждалась на украинско-российских переговорах. И со стороны украинских переговорщиков не было заявлено однозначно и жестко, что эта формула неприемлема. Если бы это было сказано, то очень сомневаюсь, что господин Ушаков стал бы использовать в публичном пространстве какую-либо ссылку на формулу Штайнмайера", – обратил внимание экономист.