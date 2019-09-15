У Туреччину на відпочинок прибули діти учасників ООС

15.09.2019 12:33

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Генеральне консульство України в Стумбулі.

"Протягом тижня 25 дітей матимуть змогу відпочити у чудовому турецькому містечку, оздоровитися та познайомитися із турецькою культурою, історією та традиціями", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відпочинок прибула група дітей учасників ООС з Тернопільщини на запрошення почесного консула України Мехмета Ишика та асоціації підприємців ÇASİAD.

Виступаючи перед присутніми генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман висловив вдячність турецьким партнерам за надання практичної допомоги дітям з України.

Також повідомляється, що торік у Туреччині відпочивало 16 дітей співробітників Міністерства внутрішніх справ, які загинули на Донбасі.