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У Туреччину на відпочинок прибули діти учасників ООС

15.09.2019 12:33
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У Туреччину на відпочинок прибули діти учасників ООС

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Генеральне консульство України в Стумбулі.
"Протягом тижня 25 дітей матимуть змогу відпочити у чудовому турецькому містечку, оздоровитися та познайомитися із турецькою культурою, історією та традиціями", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на відпочинок прибула група дітей учасників ООС з Тернопільщини на запрошення почесного консула України Мехмета Ишика та асоціації підприємців ÇASİAD.
Виступаючи перед присутніми генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман висловив вдячність турецьким партнерам за надання практичної допомоги дітям з України.
Також повідомляється, що торік у Туреччині відпочивало 16 дітей співробітників Міністерства внутрішніх справ, які загинули на Донбасі.



Теги: Донбасс, Турция, дети, отдых, участники, ООС
 
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