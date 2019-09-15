Главная / Новости / Украина / Украину накроют две волны похолодания и дожди: прогноз до конца сентября
Последние новости раздела
- В Украине вымирают мужчины: озвучены страшные цифры10:10
- Украину накроют две волны похолодания и дожди: прогноз до конца сентября09:57
- В "ЛНР" запретили украинские символы: сначала там избавляются от Украины, а потом ждут признания и переговоров09:30
- В ОБСЕ поддержали "формулу Штайнмайера" и Путина: что на это ответит Зеленский08:48
- Теперь Лукашенко обанкротится: в Украине анонсировали возобновление прямых перелетов в Россию08:10
- В Москве стал "грузом 200" опасный враг Украины "Молодой" - террориста "настигла карма"21:52
- В госпитале скончался спецназовец, получивший смертельные ранения на Донбассе21:31
- Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"20:25
- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО17:50
Украину накроют две волны похолодания и дожди: прогноз до конца сентября
15.09.2019 09:57
В Украине ожидается несколько волн похолодания, одна из которых придет уже в ближайшие дни.
Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
"Где-то к 17 сентября подойдет циклон, и в Украине начнутся дожди. Температура воздуха в этот период понизится до 18-19 градусов тепла. Второго понижения температуры стоит ждать в период с 26 по 27 сентября. Температура воздуха упадет до 15-17 градусов тепла, а ночная снизится до 7-9 тепла. Также в конце месяца - с 27 по 28 сентября стоит ожидать дождей", - пояснил синоптик.
Теги: Донбасс, похолодание, дождь, прогноз погоды
Читайте также:
- Синоптик: в разных уголках Украины перепад температуры достигнет 20 градусов
- В Украину снова идут похолодание и снег
- Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами
- Синоптик о погоде на эту неделю: ожидаются дожди и понижение температуры
- Жители Донетчины дождались похолодания. А возможно — и дождя
- Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из гранатометов и минометов09:48
- В "ЛНР" запретили украинские символы: сначала там избавляются от Украины, а потом ждут признания и переговоров09:30
- Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина08:32
- На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности07:28
- В Луганске стремительно ухудшается криминогенная обстановка22:09
- «Это реванш сепаратизма»: на Донетчине осужденный за организацию «референдума» стал «Почетным гражданином» 20:50
- Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"20:25
- В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение20:08
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ19:44
- В Украине вымирают мужчины: озвучены страшные цифры10:10
- Украину накроют две волны похолодания и дожди: прогноз до конца сентября09:57
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из гранатометов и минометов09:48
- В "ЛНР" запретили украинские символы: сначала там избавляются от Украины, а потом ждут признания и переговоров09:30
- В сети показали отремонтированный автовокзал в Севастополе. ВИДЕО09:11
- В ОБСЕ поддержали "формулу Штайнмайера" и Путина: что на это ответит Зеленский08:48
- Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина08:32
- Теперь Лукашенко обанкротится: в Украине анонсировали возобновление прямых перелетов в Россию08:10
- На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности07:28
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
- Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги08:32
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"