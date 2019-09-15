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Украину накроют две волны похолодания и дожди: прогноз до конца сентября

15.09.2019 09:57
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Украину накроют две волны похолодания и дожди: прогноз до конца сентября

В Украине ожидается несколько волн похолодания, одна из которых придет уже в ближайшие дни.
Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
"Где-то к 17 сентября подойдет циклон, и в Украине начнутся дожди. Температура воздуха в этот период понизится до 18-19 градусов тепла. Второго понижения температуры стоит ждать в период с 26 по 27 сентября. Температура воздуха упадет до 15-17 градусов тепла, а ночная снизится до 7-9 тепла. Также в конце месяца - с 27 по 28 сентября стоит ожидать дождей", - пояснил синоптик.



Теги: Донбасс, похолодание, дождь, прогноз погоды
 
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