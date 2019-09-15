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"Укрзализныця" похвасталась новыми вагонами, но в сети нашли "зраду"
"Укрзализныця" попала в скандал, похваставшись новыми вагонами.
Соответствующие фото опубликованы на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook, передает apostrophe.
"Помните, мы недавно обещали, что будем устанавливать розетки с USB-разъемами? В модернизированном плацкартном вагоне они уже есть. К концу года получим еще два таких вагона", - говорится в подписи к фото.
Кроме того, по данным ведомства, в этих вагонах полностью изменен интерьер, установлены новые полки, окна, светодиодные светильники, систему кондиционирования воздуха.
Пользователи, увидев фото, оказались не настолько оптимистичны. В частности, в сети пишут, что темпы ремонта совсем не впечатляют: 3 вагона в год при том, что необходимо проделать такую же работу с 210 вагонами. Исходя из несложных математических расчетов, такими темпами все составы обновятся через 70 лет.
Теги: Украина, Донбасс, ремонт, Укрзализниця, интерьер, железная дорога, кондиционер, плацкарт, модернизация, вагон, соцсети
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