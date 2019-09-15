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В ОБСЕ поддержали "формулу Штайнмайера" и Путина: что на это ответит Зеленский
Одним из важнейших событий форума "Ялтинской европейской стратегии" стало заявление главы ОБСЕ Мирослава Лайчака.
Министр иностранных дел Словакии поддержал уже ставшую скандальной "формулу Штайнмайера", сообщает Диалог.UA.
"У нас есть принцип, как читать Минск - это формула Штайнмайера, и я считаю, что это хорошая почва (для выполнения Минских договоренностей)" - заявил политик. Лайчак отметил, что до сих пор сторонам не хватало политической воли для выполнения минских договоренностей, после чего добавил, что с приходом президента Зеленского ситуация сдвинулась с мертвой точки. Напомним, что "формула Штайнмайера" подразумевает под собой разведение войск, проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса в составе Украины, ведь боевики легитимизируются. Так как ОБСЕ является важной частью европейского содружества, то по сути эту позицию можно считать позицией Европейского Союза по вопросам Донбасса. Устраивает ли такое предложение Украину? По мнению ряда экспертов, для Зеленского недопустимо соглашаться на подобный план, так как без полного выведения войск из Донбасса нет никакой логики в проведении местных выборов на той территории. Сам президент отмечал, что также ожидает полного выведения войск противника с территории, однако вряд ли Кремль будет с этим согласен.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, Путин, ЕС, войска, форум, разведение, ОБСЕ, Минские договоренности, ОРДЛО, Зеленский
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