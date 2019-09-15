Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Военный эксперт дал тревожный прогноз по будущему Украины

15.09.2019 15:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Военный эксперт дал тревожный прогноз по будущему Украины

Не стоит ожидать от президента РФ Владимира Путина шагов навстречу Украине в ответ на освобождение члена НВФ Владимира Цемаха.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, передает donpress.

Так, эксперт отметил, что «Путин никогда не платит добром», но у него есть одно «скромное» человеческое желание: суверенитет Украины». Жданов подчеркнул:

«Если со стороны Кремля осуществляются какие-либо встречные шаги, это значит, что мы поступаемся суверенитетом, в той или иной степени».

При этом он не исключил, что уже на ближайшей сессии Верховной Рады будет рассмотрен «закон об амнистии или об особом статусе региона Донбасс» и добавил:

«Учитывая наличие у „Слуги народа“ большинства в Верховной Раде, принятие этих решений — вообще не проблема, это технический момент. Нужно только поставить вопрос на голосование и нажать на кнопки».

Также, Жданов предположил, что «на сегодняшний день взят курс на „мир любой ценой“. Значит, ценой суверенитета. Других компромиссов, приемлемых для России, просто не существует».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, мир, прогноз, амнистия, Верховная Рада, НВФ, Слуга народа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх