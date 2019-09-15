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Военный эксперт дал тревожный прогноз по будущему Украины
Не стоит ожидать от президента РФ Владимира Путина шагов навстречу Украине в ответ на освобождение члена НВФ Владимира Цемаха.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, передает donpress.
Так, эксперт отметил, что «Путин никогда не платит добром», но у него есть одно «скромное» человеческое желание: суверенитет Украины». Жданов подчеркнул:
«Если со стороны Кремля осуществляются какие-либо встречные шаги, это значит, что мы поступаемся суверенитетом, в той или иной степени».
При этом он не исключил, что уже на ближайшей сессии Верховной Рады будет рассмотрен «закон об амнистии или об особом статусе региона Донбасс» и добавил:
«Учитывая наличие у „Слуги народа“ большинства в Верховной Раде, принятие этих решений — вообще не проблема, это технический момент. Нужно только поставить вопрос на голосование и нажать на кнопки».
Также, Жданов предположил, что «на сегодняшний день взят курс на „мир любой ценой“. Значит, ценой суверенитета. Других компромиссов, приемлемых для России, просто не существует».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, мир, прогноз, амнистия, Верховная Рада, НВФ, Слуга народа
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