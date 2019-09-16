Банкнота в 1000 гривен и отказ от копеек. Когда и зачем?

16.09.2019 17:00

С 1 октября в магазинах перестанут принимать монеты номиналом 1, 2, 5 копеек, а Нацбанк начнет изымать из обращения 25 копеек. В то же время на монеты начнут заменять банкноты 5 и 10 гривен, а также появится новая купюра самого высокого номинала – 1000 гривен. Как денежная реформа скажется на ежедневных расчетах украинцев и на темпах инфляции в целом, узнавали наши эксперты.





Зачем заменять банкноты монетами?

Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительность жизни банкнот. Если монета может находиться в обращении 20 лет, то банкноты низких номиналов только 2 года. Именно такой практический подход является причиной денежной реформы последних лет.

Так, в апреле 2018 года в кошельках украинцев начали появляться монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. НБУ прекратил выпуск соответствующих банкнот, постепенно выводя их из пользования.

Осенью этого года в оборот войдет монета 5 гривен, а с 2020 года – 10 гривен. Пока Нацбанк отчеканит 100 млн монет, которые будут использоваться параллельно с банкнотами. В Нацбанке отмечают, что банкноты соответствующих номиналов будут принимать при расчетах, но прекратят печатать новые.

«Банкноты не нужно специально обменивать на монеты. Они остаются законным платежным средством, их будут изымать из оборота по мере износа, и постепенно полностью заменят на монеты», – уверяет директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

Параллельно с появлением монет высшего номинала из обращения исчезнут 1, 2, 5 и 25 копеек. По словам главы Национального банка Якова Смолия, мелкие монеты изредка используются в расчетах и ​​почти не возвращаются в банковскую систему. Согласно прогнозу, государство будет экономить 90 млн гривен в год, которые тратит на их изготовление.

В НБУ отмечают, что замещение банкнот монетами и изъятие мелких будет происходить постепенно. В течение трех лет граждане смогут без ограничений и бесплатно их обменять. В итоге в обращении останутся только 10 и 50 копеек.

Новый самый высокий номинал

С 25 октября в наличном обороте появится купюра номиналом 1000 гривен. На лицевой стороне будет изображен портрет ученого Владимира Вернадского, на оборотной стороне – здание Национальной академии наук Украины.

Глава НБУ Яков Смолий объясняет выбор Вернадского так: «Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки – геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году».

Банкнота 1000 гривен будет заметно отличаться голубым цветом и большим размером (75×160 мм). Кроме того, новая купюра будет иметь современную инфракрасную и магнитную защиты.

«Оптически-сменный элемент SPARK имеет кинематический эффект. При изменении угла освещения банкноты на участках изображения просматриваются переходы от золотистого до нефритового», – делают акцент в НБУ на высоком уровне защищенности новой банкноты.

Последний раз НБУ выпускал банкноту большого номинала (500 грн) в 2006 году. С тех пор украинская валюта пережила серьезные девальвации. Поэтому эксперты настаивают, что вводить 1000-гривневую банкноту в Украине надо было несколько лет назад.

1000 гривен: логический шаг или подготовка к кризису?

Экономисты отмечают, что на данный момент вывод банкнот мелкого номинала и введение большего никак не связаны с инфляционными ожиданиями, а скорее является учетом прошлой инфляции.

«Назревшая необходимость объясняется банальной причиной – за последние пять лет произошел существенный рост заработных плат в номинальном размере. Поэтому решение выпустить купюру большего номинала направлено только на то, чтобы уменьшить количество банкнот. И не стоит это связывать с прогнозируемой девальвацией или какими-то другими причинами», – объясняет директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

Кроме того, таким образом НБУ оптимизирует свои расходы на изготовлении, хранении и транспортировке денег.

«Основная цель введения банкнот крупного номинала – снижение расходов на обслуживание наличного денежного оборота. Украина использует бумажные купюры, произведенные не по самым передовым технологиям, которые быстро стареют и требуют замены», – уверен председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.

Несмотря на опасения украинцев, финансовые аналитики уверяют, что введение новой крупной купюры не повлияет на рост цен.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркивает: «Новые деньги уменьшат недостаток наличности и никак не повлияют на рост цен, поскольку инфляция зависит от количества денежной массы в обороте, а не от номинала банкнот».

В то же время появление высшего номинала добавит удобства бизнесу, который проводит расчеты наличными на большие суммы. Среди рисков для населения специалисты называют активизацию фальшивомонетчиков.

«Минусом как для населения, так и для всех остальных участников расчетов наличными является увеличение мошенничества и подделки купюр высокого номинала. Но думаю, что это небольшая проблема, так как к купюрам высокого номинала всегда более пристальное внимание», – замечает кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

В НБУ прогнозируют, что благодаря изменениям среднее количество монет на одного украинца уменьшится вдвое, а банкнот – почти на треть. Это должно упорядочить банковскую систему на уровне государства и упростить расчеты наличными для обычных украинцев.

Центр громадського моніторингу та контролю