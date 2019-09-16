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Блогер обвинил главарей ОРДО в «геноциде» населения «республики»
Повышение тарифов на коммунальные услуги в ОРДО привело к массовому обнищанию населения. Об этом на «Обозревателе» пишет блогер Макс Баринов.
По мнению блогера, согласно сайту так называемого «минсоцполитики ДНР» средняя заработная плата на неподконтрольной Украине территории — 12 тыс. российских рублей (менее 4,6 тыс. грн). Пенсии — 3000−3500 рублей в месяц (1150 — 1340 грн). Баринов уточнил:
«С последним повышением тарифов, их часть в доходах населения превышает 21% от минимальной зарплаты, а про пенсии вообще говорить нечего. Итак, после оплаты коммунальных услуг, оставшиеся деньги (от 3500 русских рублей) идут на питание, это 2 765 рублей», отмечает автор. В Москве средняя зарплата — 81,8 тыс. рублей, минимальная — 18,78 тыс. рублей».
В то же время, коммунальные тарифы в отдельных районах Донецкой области составляют около 13% от минимальной зарплаты в Москве, это приблизительно 2440 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины в ОРДЛО обходится дороже, чем в Москве, составляет около 6 тыс. рублей. Следовательно, на коммуналку и еду уходят практически все заработанные людьми деньги, а пенсионерам после оплаты коммуналки на жизнь остается 500−1000 рублей (200−400 грн). Блогер добавил:
«Картина неутешительная, значительная часть населения находится в состоянии постоянного голода и стресса. В следствии этого в «недореспублике» увеличивается смертность. Повышение тарифов, в первую очередь, коснулось наиболее незащищенных категорий населения. Никто ведь так и не задался вопросом списания задолженности 2014−2015 года. Более того, приходят отключать свет/газ/воду, приносят судебные решения без права на апелляцию, выселяют и изымают имущество, начисляют штрафы за несвоевременную оплату. Тупым необоснованным повышением тарифов, у людей просто отнимают последний кусок хлеба. Вместо того, чтобы решать конфликт «народная власть» ведет целенаправленный геноцид собственного «народа».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, геноцид, ДНР, ОРДО
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