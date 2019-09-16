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Богдан решил подсидеть Кличко: станет ли он мэром столицы?!

16.09.2019 20:28
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Богдан решил подсидеть Кличко: станет ли он мэром столицы?!

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан акцентировал внимание на том, что вполне не исключается возможность своего баллотирования на пост мэра Киева. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Страна».

Он считает, что многие украинские граждане вполне рассматривают такую перспективу. Ведь недавние события дали возможность задуматься, что именно этот человек способен победить у Виталия Кличко на выборах мэра столицы. Поэтому Андрей Богдан уверен, что сможет «потягаться» за вышеуказанный пост. При этом он ещё не решил, нужно ли это ему. «Я никогда над этим серьёзно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит её на орбиту, - я уже её почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьёзным», - отметил Андрей Богдан.



Теги: Донбасс, выборы, Киев, мэр, Кличко
 
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