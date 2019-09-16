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Гончарук презентовал проект госбюджета на следующий год: что изменится для украинцев
Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с министром экономики Тимофеем Миловановым и министром финансов Оксаной Маркаровой 15 сентября презентовали проект госбюджета на 2020 год
Об этом сообщается в телеграм-канале Klymenko Time.
По закону 15 сентября — последний день, когда правительство должно было принять проект закона о госбюджете на следующий год и передать его в парламент.
По словам премьера, в новом бюджете стоит цель уменьшить его дефицит, а долгосрочной целью является выход на бездефицитный бюджет.
Также у Гончарука большие планы на открытие рынка земли. В частности, именно с ним он связывает возможное снижение кредитных ставок в стране.
«Повышать налоги он не собирается, обещает переориентировать государственный аппарат с поддержки крупного бизнеса на поддержку малого и среднего бизнеса», — пишет издание.
Проект бюджета, как и положено, основан на прогнозах, утвержденных предыдущим Кабмином Гройсмана, в котором рост ВВП оценивался в 3,3%. В процессе прохождения чтений эту цифру новый премьер Гончарук обещает откорректировать.
«Правда, пока неясно, дотянет ли новый Кабмин прогноз до 5% роста, о чем Гончарук говорил ранее», — говорится в сообщении.
Интересный момент — в бюджете-2020 Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату на 550 гривен, до 4723 гривен.
Кстати, о зарплатах. В Украине их обещали поднять до 10%. В списке счастливчиков – определенные категории педработников.
Повышение обещали уже с 1 сентября. Больше будут получать те, кто уже получает деньги с образовательной субвенции и которых повышение не коснулось в 2018-м году.
«Речь идет о педработниках заведений дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионально-технического образования». Нормы инклюзивного образования будут распространены на профтехобразование.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, премьер-министр, бюджет
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