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Крым исчезнет с лица Земли, у Путина готовят немыслимое: детали скандала
В России задумали переименовать аннексированный украинский Крым, используя любимые «скрепы»
Об этом заявил человек президента России Владимира Путина Георгий Мурадов.
«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — отметил он.
В то же время сам Мурадов утверждает, что это якобы поможет Крыму выйти на новый уровень.
«Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти», — подчеркнул он.
Обратим внимание, что пользователи сети восприняли предложение о переименовании едкими комментариями.
«Ребята, ну отмываете вы бабло, ну нахуя эти переименования нужны? Вон ментов в полицейских переименовали, хули толку», «Когда коту не**й делать, он тоже яйца лижет», «Любое переименование подразумевает: — Дайте денег», «Шикарная попытка обойти санкции», — пишут они.
Как сообщалось ранее, у Владимира Путина открыто назвали условие для возвращения Украине оккупированного российскими войсками Крыма. Циничное заявление сделал российский сенатор, член Совфеда РФ Сергей Цеков, который открыто поддерживает военную агрессию России по отношению к Украине.
По его словам, возвращение аннексированного Крыма в состав Украины возможен якобы только при одном условии.
Один из главных адептов Кремля Сергей Цеков цинично заявил, что если Украина хочет вернуть оккупированный Крым, «она должна войти в состав России»
«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное – сказки для избирателей», — выдал порцию бреда российский сенатор и один из главных соратников Владимира Путина.
Более того, член Совета Федераций РФ Сергей Цеков заявил, что «никаких шансов вернуть Крым у Украины нет».
Ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский назвал шаги по деоккупации Крыма и Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в рамках конференции YES-2019. Так, выступая перед публикой, глава государства Владимир Зеленский признался, какая судьба ожидает оккупированный российскими войсками Крым.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Крым
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