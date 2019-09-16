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«Крым вернется в состав Украины»: Волкер рассказал о возвращении полуострова

16.09.2019 18:09
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«Крым вернется в состав Украины»: Волкер рассказал о возвращении полуострова

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Россия, оккупировавшая Крым, со временем вернет Украине украденный полуостров, передает replyua.net.

По словам дипломата, аннексирован полуостров вернется под власть Киева. «Да, да, я верю. Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Также мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией полуострова. Относительно этого было заявление Майкла Помпео прошлого года», - сказал Помпео в интервью «1+1».

Кроме этого, американский политик подчеркнул, что аналогичной позиции придерживаются в Евросоюзе. «Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Ведь время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины», – заключил он. Напомним, ранее бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что Россия планировала аннексию Крыма еще в 2010 году и готовилась к вторжению с 2009 года. Так, Москаль отметил, что уже в те года, было точно известно, что Москва положила глаз на украинские земли. Чиновник подчеркнул, что ситуация в автономной республике была известна ему не понаслышке, поскольку с мая 2006 года по январь 2007 года он был представителем президента в Крыму, а также работал начальником главного управления МВД в Крыму с 1997 по 2000 год и в 2009 году.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, полуостров, Волкер
 
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