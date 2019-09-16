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Позволит ли закон об импичменте увольнять президента?
В начале сентября Верховная Рада приняла законопроект об импичменте президента. Документ, внесенный Владимиром Зеленским, поддержали 245 депутатов. Что в президентском законе и будет ли он работать, выясняли наши эксперты.
Зачем закон об импичменте?
Согласно Конституции Украины, импичмент – это особая процедура привлечения к ответственности президента. Об этом говорится в 111 статье Основного закона. Причиной для импичмента может быть государственная измена или другое преступление, совершенное главой государства. Какое именно преступление, Конституция не уточняет, так же как не объясняет деталей процедуры.
В частности, в Основном законе указано, что импичмент инициирует депутатское большинство, а дело рассматривает специально созданная временная следственная комиссия (ВСК). Ее выводы и работу проверяют Конституционный и Верховный суды. Для устранения президента нужно три четверти голосов в парламенте.
Чтобы реализовать эту процедуру на практике, нужен закон, который бы объяснял работу ВСК. И такой закон существовал до 2009 года, однако был признан неконституционным. Поэтому последние 10 лет запустить процесс импичмента было невозможно, даже в отношении беглого президента Виктора Януковича.
Новый закон о ВСК приняла предыдущая Верховная Рада в конце своей каденции. Документ, в котором было 1600 поправок, законодательно регулирует полномочия парламента о создании и деятельности временной следственной и специальной комиссий во время процедуры импичмента. Владимир Зеленский не подписал закон, при этом срок ветирования также прошел. Поэтому, отмечают эксперты, закон считается утвержденным президентом и должен быть подписан и официально обнародован.
Что предложил Зеленский?
Несмотря на существование закона о ВСК, Владимир Зеленский предложил уже новому парламенту собственный законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Верховная Рада 10 сентября проголосовала за соответствующий документ, но сделала это с нарушением регламента. После первого чтения фракции «Батькивщина» и «Европейская солидарность» имели замечания к проекту. Также на доработке закона настаивало Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Несмотря на это, депутаты сразу проголосовали за закон в целом.
Документ имеет 23 статьи и в общем дублирует закрепленные в Конституции положения.
Согласно принятому закону, Верховная Рада может досрочно снять с поста президента «в случае совершения государственной измены или иного преступления». Начать процедуру могут 226 депутатов, подав письменное обращение. В течение 30 дней парламент создает временную следственную комиссию, в которую входит специальный прокурор и специальные следователи. Они расследуют дело и готовят постановление об обвинении президента. Глава государства в свою очередь может иметь специальных защитников. Работа ВСК ограничена 6 месяцами. По завершению следствия ВСК должна передать парламенту свое заключение.
Для продолжения процедуры постановление должно набрать 300 голосов в Раде. Далее его рассматривает Конституционный и Верховный суды. Первый проверяет соблюдение процедуры, а второй – состав преступления.
После положительного заключения обоих судов парламент голосует за импичмент президента. Чтобы устранить главу государства от власти, закон требует не менее 338 голосов. Голосование, как и на предыдущем этапе, тайное.
В любой момент президент может подать в отставку по собственному желанию. Тогда процедура импичмента прекращается.
Что говорят эксперты?
Большинство экспертов сходятся во мнении, что принятый закон невозможно будет применить на практике. Они отмечают, что вместо упрощения процедуры документ лишь усложняет эту задачу. Он, в частности, не уточняет понятие преступления, которое может привести к импичменту, и устанавливает столько этапов, что превращает отстранение президента от должности в маловероятный сценарий.
Сегодня аналитики видят два пути, которые бы сделали процедуру импичмента жизнеспособной. По мнению политолога Андрея Дуды, эффективнее было бы, если бы Зеленский подписал принятый ранее закон о временных следственных комиссиях. Другой вариант, который предлагают эксперты, – это изменения в Конституцию.
«Без изменений в Конституцию любой закон об импичменте – популизм. Просто его наличие ни на что не повлияет», – убеждена юрист Виктория Пташник.
В условиях монобольшинства в парламенте инициировать процедуру отстранения президента невозможно.
«Изменения в Конституцию не вносились, поскольку прописанный там порядок устраивает власть, а процедура в новом законе – ему соответствует. Ее можно было бы упростить, ведь при нынешних нормах организовать импичмент почти невозможно: только если большинство парламента настроены против гаранта, но сегодня это маловероятно, и в предыдущих парламентах такого тоже никогда не было», – отметил политолог Владимир Фесенко.
Разблокирование механизма импичмента было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Ведь импичмент как один из способов гарантии национальной безопасности и недопущения узурпации власти используется во многих демократических странах мира. Но заработает ли он в Украине, зависит только от воли действующей власти.
Центр громадського моніторингу та контролю
Теги: Донбасс, президент, закон, импичмент
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