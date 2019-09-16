Тарифы на коммуналку пересчитали: готовьте кошельки, шок-платежки придут уже скоро

16.09.2019 11:47

Стало известно о новом тарифе на газ для простых украинцев

Об этом пишет Обозреватель.

По сравнению с прошлым месяцем, стоимость голубого топлива для простых потребителей снизилась на 3,4% – до 4493 грн за тысячу кубометров.

Однако, конечная цена для украинцев будет разная: все зависит от компаний, имеющих собственный тариф на распределение. Но эксперты уверены, что следующий перерасчет цены на газ в октябре приведет к подорожанию топлива.

Стоимость газа на мировом рынке снижается, и американская валюта дешевеет. Все это приводит к падению тарифов с самого начала года. Если анализировать ситуацию с начала года, то тариф упал на 28%.

Если добавить к новому тарифу налоги и все платежи, то конечная цена для украинцев будет колебаться около 5,5-6 грн за кубометр. Например, украинская семья из трех человек с газовой плитой будут платить в месяц приблизительно 63,6 грн по новому тарифу (84,6 грн по старому).

Семья из трех человек в доме 60 кв. м (отапливается газом): было 2308 грн (отопление) – будет 1728 грн; было 138,5 грн (плита и подогрев воды) – будет 103,6 грн.

Но в Нафтогазе уже сейчас предупреждают о возможном подорожании газа для простых потребителей. Все связано с ростом спроса на него как на мировых рынках, так и в Украине.

«С завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине», – подчеркнули в НАК.

Зимой голубое топливо может подорожать еще на 10-15%. По словам аналитика Максима Пархоменко, голубое топливо вырастет в цене примерно на 10% из-за девальвации гривны. Сами же энергоресурсы в валюте существенно не изменятся в цене.

НБУ также считает, что тарифы на газ значительно вырастут ближе к зиме. В инфляционном отчете говорится: ожидается, что в третьем квартале текущего года расценки на голубое топливо стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти. Ранее регулятор озвучивал возможную динамику подорожания в пределах 15%.

Источник: https://politeka.net