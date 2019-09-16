Украинских пенсионеров ждет еще одна надбавка к выплатам до конца года

16.09.2019 13:20

Пенсионный фонд Украины планирует в декабре 2019 года выплатить надбавку украинским пенсионерам.

По данным ПФУ, минимальная прибавка составит 74 гривны, максимальная в зависимости от стажа — 740 гривен.

Также в ведомстве сообщают, что такие изменения связаны с плановым поднятием минимальной пенсии, которая к концу 2020 года по задумке Кабмина должна достигнуть 1800 гривен.

Стоит отметить, что пока неизвестны точные цифры надбавки, их размер будет известен после принятия государственного бюджета на 2020 год.

Источник: https://donpress.com